Эксперт: рассчитывать на хороший рост украинских акций пока не приходится

Рассчитывать на хороший рост акций украинских компаний пока не приходится.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «сейчас на фондовом рынке в большей степени преобладает спекулятивный интерес. Игроки закрывают позиции при любом удобном случае, что оказывает давление на котировки бумаг. Вряд ли ситуация изменится в среднесрочной перспективе: близится сезон отпусков, когда активность торговцев традиционно находится на невысоком уровне, а рынки зачастую консолидируются в боковом тренде. К тому же инвесторов несколько настораживает намерение ФРС США свернуть программу количественного смягчения в следующем месяце, что может негативно сказаться на объемах ликвидности».

Как подчеркнула Я.ЛАВРИК, в течение сегодняшнего дня основной индекс Украинской биржи растерял часть утреннего роста, двигаясь вниз вслед за европейскими и российскими фондовыми индексами. На мировых рынках по-прежнему сохраняются опасения относительно распространения долгового кризиса в Европе и возможности дефолтов отдельных стран. Не слишком оптимистично инвесторы смотрят и в сторону американской экономики, где публикуемая статистика свидетельствует о структурных проблемах на рынке труда и недвижимости.

Тем не менее, отметила аналитик, отечественные инвесторы в среду смогли сохранить умеренно-позитивный настрой, благодаря чему торговая сессия на Украинской бирже завершилась в плюсе. Поддержу рынку оказывал как рост индикаторов на внешних биржах, так и спекулятивный интерес игроков к отдельным локально перепроданным акциям. По итогам дня индекс Украинской биржи повысился на 0,92% до 2 555,85 пункта.

По словам Я.ЛАВРИК, к началу торгов в среду на отечественных площадках сложился умеренно-позитивный внешний фон, что послужило причиной открытия сессии на Украинской бирже «гэпом» вверх. Зарубежные биржи начали день на положительной территории на фоне роста фьючерсов на американские индексы, а также повышения цен на сырье. К тому же игроков порадовал отчет крупнейшего британского оператора на рынке недвижимости – компании Land Securities.

По информации аналитика, лучше рынка на Украинской бирже в среду выглядели акции «Райффайзен банка Аваль» (+2,09%), Енакиевского метзавода (+1,13%) и «Центрэнерго» (+1,05%). Также наблюдался отскок вверх по малоликвидным бумагам «Захидэнерго» (+6,72%). Бумаги Алчевского меткомбината снизились на 0,89%, причиной чему послужила информация о том, что у группы ИСД возникли некие разногласия во время переговоров с кредиторами о реструктуризации долга. Доля задолженности в балансе комбината составляет более 90%. На отрицательной территории также завершили день и акции Авдеевского КХЗ (-0,08%), «Стирола» (-1,33%) и Стахановского ВСЗ (-0,28%).