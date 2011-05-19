Долги еврозоны остаются «форс-мажорным» обстоятельством для инвесторов - эксперты

Вопрос в отношении долгов еврозоны остается «форс-мажорным» обстоятельством, которое может в любой момент повлиять на настроения инвесторов.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, констатируют аналитики, фондовые европейские индексы вчера отыгрывали в некой степени позитивную новость о том, что ЕС совместно с МВФ намерены предоставить Португалии дополнительную финансовую помощь и увеличить кредит для Греции. Торги на фондовых площадках Европы и США в среду, 18 мая, завершились в зеленой зоне под влиянием роста цен на сырье, который возобновился на фоне ослабления курса доллара. Вчерашний день был довольно спокойным в плане макростатистики. Некоторую поддержку рынку оказал квартальный отчет Dell, который оказался лучше ожиданий рынка.

По словам аналитиков, торги на украинском фондовом рынке в среду завершились на положительной территории. Небольшая просадка индекса Украинской биржи после обеда была связана с желанием зафиксировать небольшую прибыль, а также опасениями в преддверии открытия американских индексов. Тем не менее, уверенное движение последних в зеленой зоне при открытии торгов немного поддержало локальный рынок при закрытии.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду поднялся на 0,92%, оказавшись на уровне 2555,85 пункта, а индекс ПФТС – на 1,22%, до 984,79 пункта. Среди акций индексной корзины Украинской биржи наибольший рост продемонстрировали «Захидэнерго» (+5,49%), «Райффайзен банк Аваль» (+2,09%) и «Центрэнерго» (+1,22%). Хуже рынка выглядели бумаги «Стирола» (-1,27%), Алчевского меткомбината (-0,84%), Авдеевского КХЗ (-0,42%) и Стахановского вагоностроительного завода (-0,29%).