Эксперт: акции сырьевого сектора США в среду показали убедительный рост

Акции сырьевого сектора США в среду, 18 мая, продемонстрировали наиболее убедительный рост, в то время как второе место в рейтинге лиде¬ров по итогам дня принадлежало акциям промышленных компаний.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, обратил внимание аналитик, «акции промышленных компаний продолжают оставаться на отрицательной территории по итогам недели, что говорит о том, что рост североамериканских индексов остается несбалансированным».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, в среду, вслед за ростом стоимости сырьевых товаров, фондовые индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,9% и 0,65% соответственно. В четверг утром фьючерсы на индекс S&P 500 торговались с минимальным понижением на фоне негативной динамики сырьевых товаров. При этом индекс американского доллара также демонстрировал незначительное снижение. «Такое сочетание динамики основных активов пока что следует расценивать как фиксацию прибыли, а последующая динамика сырьевых товаров и сырьевых валют станет индикатором развития событий на рынках акций», - считает аналитик.

По его информации, фьючерсы на основные европейские индексы в четверг утором торговались на положительной территории, указывая на высокую вероятность старта торгов с повышением котировок. В то же время, неоднозначная динамика фондовых индексов в странах Азии говорит о том, что импульс роста от фондовых площадок в США уже утерян. «Следует обратить внимание на то, что сегодня в ходе торгов в Китае в сферу внимания продавцов вернулись акции финансового сектора и сектора недвижимости. Это значит, что региональные трейдеры вновь повышают уровень беспокойства относительно перспектив ужесточения монетарной политики в КНР», - объяснил П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как полагает аналитик, внешний фон на сегодняшнем открытии украинского фондового рынка сложился нейтрально-негативный. «В случае сохранения статус-кво на внешних площадках по ходу торговой сессии у индекса Украинской биржи будут хорошие шансы на динамику лучше сопоставимых рынков», - прогнозирует он.