Процесс создания центрального депозитария - индикатор принадлежности Украины к цивилизованному миру

Принятые на состоявшемся 27 апреля собрании акционеров Национального депозитария Украины решения наталкивают на грустные рассуждения. Не осталось сомнений в том, что есть лица, которым выгодно силовым путем «переформатировать» рынок депозитарных услуг. С этой целью, инициаторы сомнительных перемен, среди которых выделяется регулятор рынка ценных бумаг, очень "вольно" обошлись с профильным законодательством. А такое понятие, как интересы потребителей депозитарных услуг, в системе ценностей указанных лиц, судя по всему, отсутствует напрочь.

Кратко напомним суть вопроса. В Украине работают два депозитария «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ), в котором по состоянию на 01.01.2011г обслуживалось 86,2% депозитарных активов, и «Национальный депозитарий Украины» (НДУ), в котором на 01.01.2011г обслуживалось 13,8% соответствующих активов.

Когда встал вопрос о приведении депозитарной системы Украины в соответствие с международными стандартами, по этому поводу наличествовал консенсус – создавать единый центральный депозитарий нужно. Но, дьявол кроется в деталях. Международные финансовые организации, операторы отечественного фондового рынка, эксперты были уверены, что создавать центральный депозитарий нужно на базе лидера рынка, то есть «ВДЦБ». При этом не было серьезных возражений против того, чтобы «НДУ» был присоединен к «ВДЦБ» на приемлемых для акционеров «НДУ» условиях.

Наблюдательный Совет «ВДЦБ», в который входят представители участников фондового рынка, представил в ГКЦБФР свой вариант создания центрального депозитария. Они как раз и состоял в объединении «ВДЦБ» с «НДУ».

Однако, мнение ряда авторитетных украинских чиновников пошло вразрез с логичной точкой зрения международных организаций, «фондовиков» и специалистов. Премьер-министр в феврале своим распоряжением создал рабочую группу, которой поручил подготовить создание центрального депозитария на базе «НДУ». Кстати, примечательно, что в состав этой группы не были включены те, для кого существуют депозитарии – операторы фондового рынка.

Дальше – больше. Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Д.Тефт пишет письмо на имя вице-премьер-министра Украины С.Тигипко, в котором указывает, что избранный украинскими чиновниками путь является прямым нарушением договоренностей с МВФ. Реакция на это заключается в пресс-конференции главы ГКЦБФР Д.Тевелева и народного депутата И.Прасолова, суть которой свелась к следующему: НДУ – хороший депозитарий, нам он нравится, будем на его базе делать единый центральный депозитарий. И заодно было объявлено о трансформации «рабочей группы» в «оргкомитет» по созданию центрального депозитария.

После этого к премьер-министру Украины Н.Азарову с официальным письмом обращаются МВФ, Мировой Банк и Агентства США по международному развитию (USAID). Письмо пропитано недоумением и озабоченностью тем фактом, что «оргкомитет» в своих планах по создания Центрального депозитария полностью игнорирует лидера рынка – «ВДЦБ». При этом, уважаемые международные организации предлагают конструктивный выход: перед принятием окончательного решения относительно формы и методов создания в Украине центрального депозитария привлечь международных экспертов для предоставления рабочей группе профессиональных консультаций относительно оптимального варианта слияния двух существующих депозитариев – «ВДЦБ» и «НДУ».

«Оргкомитет» предпочитает сделать вид, что не заметил позицию авторитетных международных организаций. 27 апреля проводится собрание акционеров «НДУ», на котором принимают ряд важных решений, в том числе и об увеличении уставного фонда, причем делается это с откровенным нарушением профильного законодательства (подробнее об этом – ниже). А 16 апреля народный депутат И.Прасолов вносит на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно централизации депозитарной системы Украины». Документ призван закрепить административный передел рынка в пользу «НДУ», который, несмотря на множество законодательных преференций за 10 лет так и не смог рыночными методами добиться лидерства.

Добавим, что «оргкомитет» игнорирует мнения таких авторитетных операторов фондового рынка, как председатель правления группы компаний «ТЕКТ» Вадим Гриб, исполнительный директор «Он-Лайн Капитал» Сергей Кондрашев, управляющий директор инвестиционной группы «Универ» Алексей Сухоруков, которые категорически не разделяют искусственные преференции, создаваемые чиновниками для «НДУ» и всерьез опасаются, что такие действия могут надолго остановить развитие украинского рынка ценных бумаг. Впрочем, стоит ли этому удивляться, если мнение влиятельных МВФ, Мирового Банка и USAID лоббистам «НДУ» тоже абсолютно безразлично.

Вернемся к собранию акционеров «НДУ», состоявшемуся 27 апреля. Не будем заострять особое внимание на несоблюдении Закона «Об акционерных обществах» при выборе председателя и членов Наблюдательного Совета, а также председателя и членов Ревизионной комиссии «НДУ». Видимо, закрепленный в профильном законе кумулятивный порядок подобных голосований слишком сложен для понимания акционерами «НДУ». Хотя, сложно удержаться от недоумения – на этом собрании от имени государства голосовали председатель ГКЦБФР Тевелев и члены комиссии Амелин, Петрашко, Тарасенко. Казалось бы, руководителя регулятора должны знать и соблюдать профильный закон.

Вот только почему же голосование по ключевому пункту повестки дня собрания акционеров «НДУ» - об увеличении уставного капитала путем дополнительной эмиссии акций - было украшено целым букетом не соблюдений корпоративного законодательства?

Итак, по порядку. Известно, что деятельность «НДУ» носит хронически убыточный характер. Закон Украины «Об акционерных обществах» запрещает проведение эмиссии акций для покрытия убытков. Тем не менее, акционеры «НДУ» поддерживают проведение эмиссии акций. Более того, на собрании не были утверждены финансовые результаты работы «НДУ» за три года, как и не был утвержден отчет Ревизионной комиссии.

Все тот же Закон, а также Закон «О хозяйственных обществах», требуют, чтобы утверждению решения об увеличении уставного капитала предшествовало голосование за проспект эмиссии акций. В случае с собранием акционеров «НДУ», со слов одного из участников этого собрания, отдельного голосования по утверждению проспекта эмиссии акций не было. Да и не могло оно состояться потому, что сам проспект эмиссии в ни СМИ, ни на сайте НДУ не публиковался, акционерам за 30-ть дней до проведения собрания не рассылался, на самом собрании акционеров ни единого документа насчет параметров дополнительной эмиссии акционерам не раздавалось, что является нарушением профильного законодательства.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что на указанные нарушения корпоративного законодательства закрыли глаза участвующие в собрании акционеров «НДУ» представители Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Можно ли это расценивать, как негласную установку от регулятора рынка, мол, можно и не соблюдать Закон «О хозяйственных обществах»? Но ведь именно с ГКЦБФР в конечно итоге строго спросят за нарушения, которые могут стать массовыми именно с «благословления» регулятора!

На этом фоне откровенно нелепо выглядит предложение, с которым акционеры «НДУ» обратились к акционерам «ВДЦБ», - относительно обмена акций «ВДЦБ» на акции «НДУ» дополнительной эмиссии, по поводу чего было поручено подготовить оферту. Судите сами: пропорция обмена не предложена, сроки обмена не объявлены, о независимом аудите, который позволил бы объективно оценить акции обеих депозитариев, речь не идет. И самое главное, акционерам «ВДЦБ» предложено обменять свои акции, на некие ценные бумаги, законность выпуска которых с одной стороны вызывает серьезнейшие сомнения, а с другой стороны сама допэмиссия может быть легко и успешно оспорена в суде.

Кстати, у здравомыслящих людей вызывает сомнение, что дополнительная эмиссия акций «НДУ» организована для того, чтобы уменьшить долю государства в этом депозитарии? Ведь госбюджетом не предусмотрены расходы на оплату государством дополнительного взноса на покупку акций «НДУ». Параллельно в «НДУ» административным путем будут «загонять» клиентов, устраняя «ВДЦБ», лидера рынка. А госчиновники исполняют ключевую роль в этой сомнительной операции.

Отдельным штришком заметим, что протокол собрания акционеров «НДУ» согласно все тому же неоднократно проигнорированному действующему законодательству, должен быть подписан в течение 10 дней. Срок истек 7 мая. Сегодня – 19 мая, но информации о судьбе протокола нет. Впрочем, в случае с «НДУ» к подобному не привыкать: свежи в памяти события собрания акционеров 15 сентября прошлого года, когда все вопросы были проголосованы единогласно, но официальной информации о подписании этого протокола так и не поступило…

Тем временем, информированные источники ожидают, что законопроект И.Прасолова, о котором шла речь выше, будет ударными темпами рассмотрен Верховной Радой. Правда, неизвестно, одобрял ли текст законопроекта «оргкомитет». В то же время, есть информация, что члены ГКЦБФР, ознакомившись с плодом трудов Прасолова, мягко говоря, были далеки от восторженной оценки. Для того, чтобы специалисты могли сделать вывод о качестве документа, заметим, что в нем предлагается запретить депозитарию проводить расчеты с ценными бумагами по сделкам, заключенным на фондовых биржах. В ответ слышится изумление операторов рынка: ведь во всем цивилизованном мире это одна из двух основных функций депозитария! Впрочем, когда смотришь на то, как создается центральный депозитарий, возникает вопрос – а кто сказал, что Украина относится к цивилизованному миру?..

Николай Иващенко