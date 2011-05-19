Лидерами торгов на Украинской бирже стали «Захидэнерго» и «Райффайзен банк Аваль» - эксперты

Лидерами торгов на Украинской бирже в среду, 18 мая, стали акции «Захидэнерго» (+6,72%) и «Райффайзен банка Аваль» (+2,09%).

Об этом собщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, на позитивную территорию на Украинской бирже в среду также вышли котировки «Центрэнерго» (+1,05%), Енакиевского металлургического комбината (+1,13%) и «Укрнафты» (+1,06%). Только бумаги Алчевского металлургического комбината (-0,89%) сдерживали рост индекса.

Как отмечают аналитики, отечественные фондовые рынки в среду закрылись небольшим ростом. Индекс Украинской биржи поднялся на 0,92% на невысоком объеме торгов в размере 172,6 млн. грн.