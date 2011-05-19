Украинские акции на зарубежных рынках показали позитивную динамику - эксперты
17:33, 19 мая 2011Фондовый рынок
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Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, вчера продемонстрировали в основном позитивную динамику.
Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.
Как сообщают аналитики, бумаги Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в среду, 18 мая, поднялись в цене на 2,3%. Только акции Regal Petroleum закрылись в противоположном направлении, потеряв 4,35%.
По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в среду наибольшим спросом среди инвесторов пользовались акции агропромышленного сектора. «Астарта» прибавила 3,97%, Kernel - 1,56%. Однако котировки Milkiland (-2,29%) скорректировались после значительного роста предыдущего дня.
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