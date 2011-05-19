Украинские акции на зарубежных рынках показали позитивную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, вчера продемонстрировали в основном позитивную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, бумаги Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в среду, 18 мая, поднялись в цене на 2,3%. Только акции Regal Petroleum закрылись в противоположном направлении, потеряв 4,35%.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в среду наибольшим спросом среди инвесторов пользовались акции агропромышленного сектора. «Астарта» прибавила 3,97%, Kernel - 1,56%. Однако котировки Milkiland (-2,29%) скорректировались после значительного роста предыдущего дня.