ВР предлагает отменить обязательный выкуп НБУ государственных облигаций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины “О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 254 из 376 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Частью первой статьи 2 Закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» установлено, что государство в лице Министерства финансов Украины может принимать участие в формировании и/или увеличении уставных капиталов банков путем приобретения акций первичной эмиссии (долей в уставном капитале) банка или акций дополнительной эмиссии (дополнительных вкладов) банков в обмен на государственные облигации Украины и/или приобретения таких акций за средства Государственного бюджета Украины. Такие государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины, в том числе за счет кредитов соответствующего назначения международных финансовых организаций, по их номинальной стоимости в течение пяти банковских дней со дня поступления предложения относительно их выкупа.

Проектом закона предусмотрено исключить норму относительно обязательного выкупа Национальным банком Украины таких облигаций.