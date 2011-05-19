Украинский фондовый рынок сегодня снова вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 мая, повысился на 0,99% – до 994,55 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 353 млн. 675 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов повысился на 0,37% – до 2565,18 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 282 млн. 290 тыс. грн., из них на срочном рынке – 120 млн. 151 тыс. грн.