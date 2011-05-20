Рост украинского рынка акций продолжился четвертый день подряд - эксперт

Рост украинского рынка акций в четверг, 19 мая, продолжился, обеспечив позитивный результат четвертый день подряд.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг вырос на 0,4%, в то время как фьючерсный контракт со сроком истечения в июне снизился на 0,2%. «При этом индекс потерял около 1% в последний час торгов, что, вероятно, связано с действиями части игроков по фиксации прибыли», - сообщил аналитик.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что лидерами роста на Украинской бирже по итогам четверга стали акции Стахановского ВСЗ и Северного ГОКа, котировки которых поднялись на 4,35% и 3,4% соответственно. С другой стороны, Крюковский ВСЗ завершил торговую сессию с одним из худших результатов среди ликвидных бумаг, потеряв 0,75% стоимости.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 мая, вырос на 0,99% – до 994,55 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 675 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,37% – до 2565,18 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 290 тыс. грн., из них на срочном рынке – 120 млн. 151 тыс. грн.