Западные биржи вчера выросли на фоне решения ФРС по ключевой ставке - эксперты

Западные фондовые площадки закончили вчерашний день ростом на фоне принятого накануне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США не изменять уровень ключевой ставки.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Кроме того, по словам аналитиков, поддержку рынку в четверг оказали корпоративные новости, в частности, удачное размещение Linkedin. Статистика из США, вышедшая вчера, была разнонаправленной. Число первичных обращений за пособием по безработице в очередной раз снизилось, но позитив от этой новости был омрачен тем фактом, что данные по продажам домов на вторичном рынке и индекс опережающих индикаторов оказались хуже ожиданий рынка.

Аналитики отмечают, что торги на отечественном фондовом рынке в четверг завершились на положительной территории. Лидером торгов по объему на Украинской бирже стали акции «Мотор Сичи» (13,9 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольший рост показали Стахановский вагоностроительный завод (+4,35%), «Азовсталь» (+1,7%) и «Укрсоцбанк» (+1,1%). Хуже рынка выглядели бумаги «Укрнафты» (-0,59%) и «Мотор Сичи» (-0,28%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 мая, вырос на 0,99% – до 994,55 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 675 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,37% – до 2565,18 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 290 тыс. грн., из них на срочном рынке – 120 млн. 151 тыс. грн.