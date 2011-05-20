Рост индекса Украинской биржи пока имеет неуверенный характер - эксперт

Текущий рост индекса Украинской биржи носит неуверенный характер, что позволяет пока говорить о техническом росте.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее информации, сегодня, 20 мая, отечественный рынок акций открылся ростом, и к 11:00 индекс UX прибавил 0,61% до 2580,89 пункта. Индекс растет уже четвертый день, после того как с конца марта он потерял порядка 16%.

Как считает Е.ЕВДОЧЕНКО, «большинство участников торгов воздерживаются от активных действий на рынке, поскольку отсутствует четкое понимание того, как будет развиваться ситуация на мировых фондовых площадках. В частности, американский рынок торгуется в пределах годовых максимальных значений, и в какую сторону он двинется дальше, сказать сложно, развитие нисходящего и восходящего сценариев оценивается как 50/50. Поэтому, чтобы предпринимать какие-либо решения, необходимо дождаться более четких сигналов как для покупок, так и для игры на понижение».

По словам аналитика, сегодня в США экономический календарь пуст, и никаких важных макроэкономических данных не ожидается. В Европе будут обнародованы майские данные по индексу потребительской уверенности. «Ожидается, что торги на отечественном рынке акций в пятницу будут проходить под знаком высокой волатильности, а в конце дня не исключена небольшая фиксация прибыли», - прогнозирует Е.ЕВДОЧЕНКО.