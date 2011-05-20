Фондовые индексы США выросли, несмотря на слабые экономические данные - эксперт

Американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 19 мая, выросли на 0,2% и 0,4% соответственно, несмотря на публикацию слабых экономических данных.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «после того как в понедельник, 16 мая, значение индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорка оказалось вдвое ниже ожидаемого, у участников рынка было достаточно времени, чтобы догадаться о том, что ближайшие экономические данные из США разочаруют. Рынок не склонен демонстрировать сильную реакцию на ожидаемые новости, что и было доказано в ходе вчерашних торгов».

По словам аналитика, в отличие от событий вчерашней торговой сессии, когда положительный импульс от роста фондовых индексов в США накануне был исчерпан в ходе торгов в Азии, сегодня утром рост основных индексов обещает быть более устойчивым, хотя и более скромным по своей амплитуде. Так, фьючерсы на ведущие индексы Европы указывают на открытие торгов ростом котировок на фоне нейтральной динамики фьючерсов на индекс S&P 500.

С другой стороны, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, вчерашнее снижение индекса Украинской биржи от максимальных уровней торговой сессии в течение последнего часа торгов может указывать на готовность продавцов проверить на прочность оптимизм покупателей. Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился нейтрально-позитивный. В то же время, динамика индекса Украинской биржи будет скорее нейтральной в течение большей части торговой сессии. Главным опережающим индикатором событий на рынках акций вновь станет динамика доллара США.