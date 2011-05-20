Эксперты: украинские акции вчера пользовались достаточным спросом для роста

Большинство украинских акций в ходе вчерашних торгов пользовались достаточным спросом, чтобы оставаться на позитивной территории.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки в четверг, 19 мая, закрылись незначительным ростом. Бумаги «Азовстали» и «Укрсоцбанка» на Украинской бирже поднялись в цене на 1,7% и 1,1% соответственно.

По информации аналитиков, торги по остальным акциям на Украинской бирже в четверг закрылись ростом котировок менее чем 1%. В красной зоне остались только «Укрнафта» (-0,59%) и «Мотор Сич» (-0,28%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 19 мая, вырос на 0,99% – до 994,55 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 675 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 0,37% – до 2565,18 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. 290 тыс. грн., из них на срочном рынке – 120 млн. 151 тыс. грн.