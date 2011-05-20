Наибольшим спросом на зарубежных биржах пользовались украинские агрокомпании - эксперты

Наибольшим спросом среди инвесторов на зарубежных фондовых биржах в четверг, 19 мая, пользовались акции украинских компаний агропромышленного сектора.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в четверг бумаги «Астарты» прибавили 1,6%, «Агротона» - 1,3%. Противоположную динамику продемонстрировали «Кернел» (-1,1%) и производитель молочных продуктов Milkiland (-1,2%).

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг акции горно-металлургического предприятия Ferrexpo (+0,4%) после недели стремительно роста зафиксировали минимальное изменение цены.