Украинский рынок акций завершил неделю с неоднозначным настроем - эксперт

Украинский рынок акций завершил торговую неделю с неоднозначным настроем в связи с изменением настроений на мировых площадках с позитива на негатив.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что значение индекса Украинской биржи в пятницу, 20 мая, практически не изменилось, и к концу торгов потери составили 0,13%. От минимального уровня понедельника, 16 мая, индекс Украинской биржи вырос на 5%, в то время как за неделю в целом индексу удалось прибавить 3%.

По словам аналитика, неоспоримыми лидерами торгов на Украинской бирже в пятницу стали акции производителей железнодорожных вагонов. Так, котировки акций Стахановского ВСЗ повысились на 3,8%, Крюковского ВСЗ - на 4%. «Следует отметить, что акции Крюковского ВСЗ наконец вернулись в сферу интересов покупателей, о чем говорит существенный рост объема торгов по данному эмитенту», - подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 20 мая, снизился на 0,30% – до 991,59 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн. 471 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,13% – до 2561,90 пункта. Общий объем торгов составил 339 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 108 млн. 27 тыс. грн.