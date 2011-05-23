Биржи Европы и США упали из-за усугубления опасений относительно долгов еврозоны - эксперты

Фондовые площадки Европы и США завершили торги пятницы, 20 мая, на негативной территории на фоне усугубления опасений касательно долговых проблем еврозоны.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, в пятницу стало известно, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции с BB+ до B+. В США важной макроэкономической статистики 20 мая опубликовано не было. По еврозоне вышли данные по промышленным ценам в Германии за апрель, которые выросли на 1%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 0,6%.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован предварительный индекс деловой активности за май по еврозоне и Германии, а также индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Чикаго за апрель.

Аналитики констатируют, что украинский фондовый рынок в пятницу также закрылся снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (13,4 млн. грн.). Среди акций индексной корзины наибольший рост продемонстрировали Стахановский вагоностроительный завод (+3,82%) и «Захидэнерго» (+3,67%). Лидерами снижений стали акции «Укрсоцбанка» (-1,13%), «Центрэнерго» (-1%) и Алчевского меткомбината (-0,9%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 20 мая, снизился на 0,30% – до 991,59 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн. 471 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,13% – до 2561,90 пункта. Общий объем торгов составил 339 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 108 млн. 27 тыс. грн.