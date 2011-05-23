Эксперт: фондовые индексы США снижаются уже три недели подряд

Основные фондовые индексы США снижаются в течение трех недель подряд, вслед за распродажами акций промышленных компаний.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он сообщил, что после закрытия украинских площадок в пятницу, 20 мая, фондовым индексам S&P 500 и DJIA не удалось отыграть дневные потери, что привело к снижению индексов на 0,8% и 0,7% соответственно. В свою очередь, это свело на нет рост стоимости акций в середине прошлой недели.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, по итогам недели индекс S&P 500 снизился на 0,3%. На положительной территории закрылись акции представителей сырьевого сектора - на фоне отскока вверх по большинству сырьевых товаров. «При этом предпринятая попытка покупателей переломить ход торгов потерпела поражение, и высоковероятное возобновление падения цен на нефть и медь будет оказывать сильное давление на рынки акций в течение, по крайней мере, первой половины текущей недели», - прогнозирует аналитик.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, нынешняя неделя обещает быть слабее предыдущей. Сегодня утром на азиатских площадках наблюдались серьезные продажи, и большинство ведущих индексов снижалось более чем на 1%. Масштаб снижения фьючерсов на индекс S&P 500 превышает 0,5%, что также говорит о серьезности намерений продавцов и сильных опасениях покупателей.

Как полагает аналитик, «несмотря на то, что на карте сырьевых рынков видны сектора роста (в основном сельскохозяйственные товары), тональность событий на мировых площадках событий продолжает задаваться сокращением аппетита инвесторов к риску вследствие рисков замедления экономической активности». Вторым фактором негатива остается отсутствие перспектив разрешения долговых проблем стран PIGS. Так, после периода продолжительного затишья рынок насторожился по поводу долговых обязательств Италии, реагируя на предупреждение о возможном снижении суверенного рейтинга агентством Standard & Poor’s.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился негативный. «В отличие от событий первой половины прошедшей недели, когда украинский рынок акций демонстрировал результаты лучше мировых, мы ожидаем более слабой сравнительной динамики украинского рынка в первой половине текущей недели», - отметил аналитик.