Весна: «медведи» торжествуют…

Украинский фондовый рынок на прошедшей неделе наконец-то прервал череду падений, наблюдающихся весьма продолжительное время. Но надолго ли? Ведь вплоть до прошлого понедельника отечественные площадки решительно демонстрировали падение (за некоторыми исключениями) вопреки мировому тренду. Так, по итогам апреля оба основных биржевых индикатора – индекс Украинской биржи и индекс ПФТС – снизились на ощутимые 3,5%.

Падение отечественного рынка продолжилось в мае. Всю первую половину месяца наши игроки упорно игнорировали хорошие новости извне. При этом негативную информацию украинские инвесторы воспринимали буквально, находя в ней повод для удешевления акций. То есть, резюмируя, весь апрель и первая половина мая стали триумфом «медведей» на отечественном рынке ценных бумаг.

Рассмотрим ситуацию первой половины месяца на примере трех наиболее ярких торговых сессий.

В частности, во вторник, 10 мая, международные фондовые биржи закончили торговую сессию на позитиве. Однако украинский фондовый рынок не обратил на это внимание и показал хоть и умеренное, но все же снижение (возможно, на фоне новостей из Европы, что не удивительно, так как именно негатив интересует наших игроков в рассматриваемый период).

Как отмечают аналитики инвестиционной группы «Сократ», 10 мая торги в еврозоне и США завершились ростом основных индексов на фоне положительных новостей из Китая и корпоративного сектора. Из корпоративного сектора двигателем роста мировых фондовых рынков стала новость о покупке Skype Technologies компанией Microsoft за 8,5 млрд. долларов. В свою очередь, опубликованный в Китае торговый баланс показал профицит в 11,42 млрд. долларов, превысив ожидания рынка более чем в три раза. Экспорт из Китая за аналогичный период прошлого года вырос на 29,9%, а импорт на 21,8%. Кроме того, оптовые продажи в США выросли на 2,9%, что выше ожиданий рынка в 1,4%. Индекс экономического оптимизма IBD вырос и показал значение 42,8 пункта (предыдущее значение 40,8 пункта).

Тем не менее, сообщают аналитики, на настроениях инвесторов негативно сказалось понижение рейтинговым агентством S&P долгосрочного суверенного рейтинга Греции до «В» с «ВВ-», а краткосрочного - до «C».

По словам аналитиков ИГ «Сократ», торги на украинском фондовом рынке 10 мая завершились на негативной территории. Индекс Украинской биржи упал на 1,1%, оказавшись на уровне 2620,40 пункта, а индекс ПФТС – на 0,81% до 1020,04 пункта. Среди компаний индексной корзины Украинской биржи наибольший рост был зафиксирован по бумагам «Райффайзен банка Аваль» (+0,95%) и «Азовстали» (+0,70%). Наибольшее снижение показали акции «Захидэнерго» (-10,00%), «Центрэнерго» (-3,07%) и «Мотор Сичи» (-2.22%). Лидерами по объему торгов стали бумаги «Мотор Сичи» (27,37 млн. грн.) и Авдеевского КХЗ (17,86 млн. грн.).

На следующий день - в среду, 11 мая - падение украинского фондового рынка усилилось. Отечественные площадки показали очень заметное снижение. Так, индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 2,20%, а индекс ПФТС опустился на 1,79%.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко, «причинами снижения стало отсутствие позитивных сигналов с внешних площадок, а также продолжение распродаж среди частных инвесторов». Индекс Украинской биржи 11 мая потерял 2,20%, что соответствует среднеарифметическому (не взвешенному) результату компонентов индексной корзины. Торговая активность осталась на низком уровне, в то время как общий объем торгов акциями достиг отметки в 150 млн. гривень.

Как отметил П.Ильяшенко, с точки зрения наиболее сильного влияния на динамику широкого рынка, главным аутсайдером дня 11 мая стали акции «Мотор Сичи», котировки которых снизились на 3,3% на сравнительно высоком объеме торгов. Одной из причин падения стоимости данных бумаг в ходе торговой сессии стал перенос IPO российской компании «Вертолеты России». С точки зрения наибольших потерь среди ликвидных акций стало снижение Стахановского вагоностроительного завода, котировки которого понизились на 6%.

Торговая сессия 11 мая была интересна также и в плане внутридневного движения котировок отечественных бумаг, в сравнении с западными акциями. По мнению аналитика инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергея Белясова, «повышение инфляционного давления, отмеченное во всех ведущих экономиках мира, создает дополнительные риски для мировой экономики в ближайшей перспективе, что негативно отражается на рынках акций». При этом неопределенность, наблюдаемая на рынках, подстегивает отечественных игроков фиксировать позиции.

Как отметил С.Белясов, торги на Украинской бирже 11 мая проходили в отрицательной зоне. Торговая активность при этом оставалась на низком уровне. Ввиду неоднозначности внешнего фона большинство отечественных инвесторов решили воздержаться от активных операций до появления более четких сигналов с внешних площадок. Торги на Украинской бирже в этот день открылись просадкой индекса вопреки умеренно-позитивному внешнему фону. Закрытие позиций даже небольшим количеством участников рынка при низкой торговой активности толкало индекс вниз.

По словам аналитика, в дальнейшем индекс Украинской биржи предпринимал попытки отыграть потери, однако так и не смог выбраться из отрицательной зоны. Покупательскую активность отечественных инвесторов поддерживало улучшение внешнего фона. Рынки Европы росли на фоне благоприятной корпоративной отчетности ряда крупных европейских компаний, а также британской макростатистики.

С.Белясов сообщил, что вторая половина торговой сессии 11 мая на Украинской бирже характеризовались повышением негативных настроений среди участников рынка по мере усиления неблагоприятных сигналов с внешних площадок. Негативная макростатистика в США, а также пессимистичный отчет Банка Англии касательно перспектив британской экономики вызвали волну продаж на ведущих мировых биржах.

По словам аналитика, в лидерах роста среди ликвидных эмитентов оказались акции «Захидэнерго». Открывшись ростом более чем на 7%, после существенной просадки в последние минуты вторничных торгов, акции растеряли весь рост, завершив торговую сессию среды ростом на 1,40%. По остальным эмитентам преобладали продажи. При этом просадка акций первого эшелона была менее сильной, чем второго. В лидерах падения оказались бумаги шахты «Комсомолец Донбасса» (-8,70%). Существенной просадкой отметился Стахановский ВСЗ (-5,97%), падение котировок которого спровоцировал выход из бумаги крупного участника рынка, а также новость о существенном росте задолженности государства Стахановскому ВСЗ по возмещению НДС.

Ситуацию следующего дня на украинском рынке можно смело назвать обвалом. Этому поспособствовали негативные новости извне, к которым, как уже было сказано ранее, отечественные инвесторы в последнее время особенно чувствительны. Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 12 мая, рухнул на 3,13%. В свою очередь, индекс Украинской биржи упал на меньшее количество пунктов, но тоже ощутимо. Его снижение составило 2,20%.

Как подчеркивают аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital, отечественные фондовые площадки завершили торги 12 мая существенным падением на фоне ухудшения мировой конъюнктуры. В частности, индекс Украинской биржи в этот день открылся снижением и торговался в красной зоне на протяжении всей торговой сессии. Лидерами падения на бирже стали бумаги коксохимов. Авдеевский КХЗ потерял 3,4%, Ясиновский КХЗ – 3,5%. «Мотор Сич» подешевела на 3,01%, «Захидэнерго» – 4,98%. Акции металлургических компаний также просели. Алчевский меткомбинат упал на 2,52, «Азовсталь» – на 2,78%, Енакиевский метзавод – на 1,61%. Только «Укртелеком» торговался против тренда, поднявшись на 0,15%.

В краткосрочной перспективе вряд ли стоит ожидать от украинских акций роста, несмотря на позитивные результаты прошлой недели. Ведь внешняя конъюнктура ухудшается, и «медведям» еще есть где разгуляться...

Игорь Галычак (УНИАН)