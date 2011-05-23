Украинские фондовые рынки снизились вслед за падением мировых индексов - эксперты

Украинские фондовые рынки в пятницу, 20 мая, незначительно снизились вслед за падением основных мировых индексов.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, наибольшим спросом среди инвесторов на Украинской бирже в пятницу пользовались акции «Захидэнерго» (+3,67%), тогда как другие бумаги продемонстрировали умеренный рост. В частности, Авдеевский КХЗ прибавил 0,73%, Ясиновский КХЗ - 0,15%) и «Укртелеком» - 0,12%.

По словам аналитиков, котировки остальных акций индексной корзины Украинской биржи в пятницу снизились. При этом сильнее всего упали в цене бумаги «Укрсоцбанка» (-1,13%) и «Центрэнерго» (-1,0%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 20 мая, снизился на 0,30% – до 991,59 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн. 471 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи опустился на 0,13% – до 2561,90 пункта. Общий объем торгов составил 339 млн. 368 тыс. грн., из них на срочном рынке – 108 млн. 27 тыс. грн.