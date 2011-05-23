Украинские акции на зарубежных рынках показали минимальное изменение цен - эксперты

Почти все акции украинских компаний, торгующиеся на зарубежных рынках, зафиксировали в пятницу, 20 мая, минимальное изменение цен.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, по информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в пятницу акции компании Cadogan Petroleum торговались против тренда, взлетев на 6,1%. Результаты остальных украинских нефтегазовых компаний были не столь впечатляющими. Акции Regal Petroleum упали на 1,1%, тогда как цена JKX Oil & Gas осталась неизменной.

Как отмечают аналитики, Ferrexpo завершило волатильную неделю падением на 1,2%. Акции Milkiland на Варшавской фондовой бирже продемонстрировали рост, поднявшись в цене на 1,1%.