Украинские акции подешевели под влиянием распродаж на зарубежных биржах - эксперт

Украинские фондовые рынки в понедельник, 23 мая, продемонстрировали существенное падание под влиянием распродаж на зарубежных биржах.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По словам аналитика, индекс Украинской биржи в понедельник упал в связи с возможным усугублением долговых проблем европейских стран. Снижение было зафиксировано среди акций всех отраслей. Лидерами падения стали «Центрэнерго» (-4,13%) и «Захидэнерго» (-2,81%), «Мотор Сич» (MSICH -3,94%).

А.ЛОЗОВОЙ отмечает, что в лидерах падения на Украинской бирже в понедельник оказались и акции горно-металлургического сектора, включая Енакиевский метзавод (-3,76%), «Азовсталь» (-3,70%), Авдеевский КХЗ (-3,39%), Алчевский меткомбинат (-3,25%) и Ясиновский КХЗ (-3,21%). Бумаги нефтедобывающей компании «Укрнафта» (-3,21%) также упали в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 23 мая, снизился на 2,56% – до 966,25 пункта. Общий объем торгов составил 294 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,98% – до 2485,52 пункта. Общий объем торгов составил 247 млн. 939 тыс. грн., из них на срочном рынке – 89 млн. 416 тыс. грн.