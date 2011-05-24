Эксперт: украинский фондовый рынок в понедельник понес ощутимые потери

Украинский фондовый рынок в понедельник, 23 мая, понес ощутимые потери на фоне усиления выхода из рисковых позиций на мировых площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, рост индекса Украинской биржи от минимального внутридневного значения 16 мая вчера сократился до менее чем 2%. Среди компонентов корзины индекса Украинской биржи лишь акциям «Захидэнерго» удалось завершить торговую сессию на положительной территории на фоне роста активности торгов по данному эмитенту до 4 млн. грн. Средняя амплитуда снижения индексных акций составила 2,6%, в то время как худший результат показал Стахановский ВСЗ, котировки которого опустились на 4,2%.

Аналитик отметил, что лучшими среди ликвидных бумаг второго эшелона по итогам дня стали акции Центрального ГОКа с ростом котировок на уровне 7%. Худший результат был зафиксирован по акциям дебютанта рынка заявок – «Днепрооблэнерго», котировки которого понизились на 10,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 23 мая, снизился на 2,56% – до 966,25 пункта. Общий объем торгов составил 294 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,98% – до 2485,52 пункта. Общий объем торгов составил 247 млн. 939 тыс. грн., из них на срочном рынке – 89 млн. 416 тыс. грн.