Эксперт: внимание инвесторов к европейским суверенным долгам возрастает

Внимание инвесторов фондовых рынков к европейским суверенным в настоящее время долгам возрастает.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что в понедельник, после закрытия торгов на украинских площадках, фондовым индексам США удалось закрепиться на достигнутых уровнях. Снижение котировок не продолжилось, и по итогам дня индексы S&P 500 и DJIA потеряли 1,2% и 1,05% соответственно. Наибольшее снижение было зафиксировано в сегментах промышленных, технологических компаний, а также в акциях сырьевого сектора.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «результат акций финансового сектора оказался лишь четвертым с конца среди десяти основных отраслей. Данный факт следует интерпретировать как аргумент в пользу того, что в основе снижения стоимости сырьевых товаров в первую очередь лежат беспокойства относительно замедления темпов роста мировой экономики».

Тем временем, подчеркнул аналитик, комментарии в средствах массовой информации концентрируют внимание читателей на росте доходности облигаций стран PIGS как на основном факторе негативного влияния на динамику рисковых активов. При этом среди секторов европейского индекса акций Bloomberg European 500 наибольшие потери понесли не акции финансового сектора, а акции нефтегазовой и высокотехнологической отраслей. Также рост доходности долговых обязательств стран PIGS на данный момент все же имеет ограниченный характер. Так, доходность 2-летних обязательств Португалии находится на 1 процентный пункт ниже максимального уровня этого года (доходность составляет 10,66%), а доходность аналогичных обязательств Испании на 0,5 пункта ниже максимума начала декабря 2011 года (доходность составляет 3,65%).

Таким образом, полагает аналитик, «несмотря на то, что ситуация на долговом рынке стран европейской периферии остается крайне сложной и вероятность реструктуризации долговой нагрузки растет с каждым днем, в краткосрочном периоде рынки акций могут демонстрировать и положительную динамику при условии публикации сильных экономических данных в США и Китае. В то же время, следует помнить, что рост рынков акций благодаря «привыканию» к слабым и нейтральным экономическим данным не будет носить устойчивый характер».

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, возможность роста глобальных фондовых рынков сохраняется. Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 демонстровали положительную динамику на фоне отсутствия доминирующей тенденции на азиатских площадках. Рост аппетита к риску также проявилось в росте австралийского и новозеландского доллара в пределах 0,4-0,5%. С другой стороны, если индексу американского доллара удастся закрепиться выше отметки 76 на старте европейской торговой сессии, рост рисковых активов сменится продолжением нисходящей динамики.