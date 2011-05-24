Украинский фондовый рынок захлестнуло внешним негативом - эксперт

Украинский фондовый рынок захлестнуло внешним негативом, вызванным понижением суверенного рейтинга Греции от агентства Fitch, а также снижением агентством S&P прогноза по рейтингу Италии со "стабильного" до "негативного".

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, укрепление доллара и, соответственно, падение цен на нефть и прочее сырье отразились на американских индексах, которые начали неделю серьезным падением - на более чем 1% при открытии в понедельник, 23 мая. Важной макроэкономической статистики, как по Европе, так и по США вчера не выходило.

Аналитики отмечают, что фондовые индикаторы Украины закрылись в понедельник со значительным снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (15,4 млн. грн.). Все акции индексной корзины завершили торги в красной зоне. Наибольшее снижение было зафиксировано по «Центрэнерго» (-4,13%), «Мотор Сичи» (-3,94%) и Енакиевскому метзаводу (-3,76%).

По информации аналитиков, сегодня по Германии будет опубликован индекс экономических ожиданий и окончательные данные ВВП за первый квартал. По еврозоне выйдут данные об объеме новых промышленных заказов за март. В США будут опубликованы данные по объему продаж нового жилья за апрель.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 23 мая, снизился на 2,56% – до 966,25 пункта. Общий объем торгов составил 294 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,98% – до 2485,52 пункта. Общий объем торгов составил 247 млн. 939 тыс. грн., из них на срочном рынке – 89 млн. 416 тыс. грн.