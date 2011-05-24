Украинские акции на зарубежных рынках вчера распродавались по всем отраслям - эксперт

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, по итогам вчерашних торгов закрылись в минусе на фоне активных распродаж во всех отраслях.

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Как отмечает аналитик, наибольшее падение цен в понедельник, 23 мая, продемонстрировали нефтегазовая компания Regal Petroleum (-4,5%), агрохолдинг «Астарта» (-3,6%) и горнодобывающая компания Ferrexpo (-3,5%). Акции остальных компаний потеряли около 1%. Так, JKX Oil & Gas снизился на 1,1%, Milkiland – на 1,1%.

По информации А.ЛОЗОВОГО, в зеленой зоне в понедельник закрылись только бумаги Cadogan Petroleum (+1,1%), которые еще более укрепились после роста на 6,1% в прошлую пятницу.