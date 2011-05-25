Семь украинских компаний намерены презентовать себе на саммите IPO в Варшаве

Варшава. Семь компаний из Украины намерены провести свою презентацию во время начинающегося сегодня в Варшаве саммита IPO стран Центральной и Восточной Европы (CEE IPO Summit).

Об этом свидетельствует повестка дня организованного польскими властями саммита, которой располагает УНИАН.

Украинские компании составят половину всех фирм, которые проведут презентацию в ходе двухдневного саммита.

В частности, презентацию намерены провести крупнейший в Украине добытчик нефти и газа «Укрнафта», торговец нефтепродуктами «Галнафтогаз», строительная TMM, медийная United Media Holding, а также компании Creativ Group, MTI Group и Westa.

Представитель организатора саммита сообщила УНИАН, что в его работе примут участие представители около 70 компаний из Украины.

Собеседник агентства не утончила количество всех участников, заметив, что украинские компании по количеству представителей являются одними из лидеров.

Среди украинских участников - агропромышленный холдинг «Авангард», компании «Укрзернопром», «Укпродукт Груп», «Укрсоцбанк», «СКМ-медиа», «Укрэксимбанк», другие как национальные, так и международные компании, работающие в Украине, и фирмы, уже котирующиеся на ВФБ.

Согласно повестке саммита, презентации компаний состоятся в четверг.

Сегодня саммит откроет глава правительства Польши Дональд ТУСК.

Как сообщал УНИАН, организаторами CEE IPO Summit выступили Варшавская фондовая биржа, Национальный депозитарий, город Варшава и Министерство государственного имущества Польши.

В апреле организаторы сообщали, что пригласили на саммит представителей около 300 компаний, треть из которых из Украины.

Справка УНИАН. На созданной в 1991 году Варшавской фондовом бирже котируются бумаги более 400 фирм, около 30 из которых заграничные. Среди них 8 украинских компаний, первая из которых "Астарта" дебютировала в 2006 году.

Глава ВФБ Людвик СОБОЛЕВСКИЙ прогнозирует увеличение дебютов компаний из Украины в текущем году до 5-10 с трех в прошлом.

С начала года на польском рынке уже провели IPO три украинских компании.