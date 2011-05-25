Снижение фондовых индексов США во вторник возобновилось - эксперт

Снижение фондовых индексов США во вторник, 24 мая, возобновилось.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, несмотря на рост акций сырьевого сектора, фондовые индексы S&P 500 и DJIA завершили вторник снижением на 0,1% и 0,2% соответственно. Таким образом, индексу S&P 500 не удалось отскочить вверх от уровня 100-дневной скользящей средней, что повышает вероятность продолжения снижения рынков акций по всему миру.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, в центре внимания участников рынка оказались комментарии стратега по сырьевым рынкам банка Goldman Sachs Джефри КУРИ, который изменил свое мнение относительно среднесрочной динамики стоимости нефти с негативного на позитивное. При этом котировки нефти марки WTI не смогли закрепиться выше уровня в 100 долларов за баррель на фоне преимущественно слабой динамики остальных сырьевых товаров.

В то же время, по словам аналитика, динамика акций финансового сектора в США носила преимущественно нейтральный характер, на фоне отсутствия единой динамики стоимости долговых обязательств стран PIGS. Продолжающееся ухудшение перспектив повышения верхней планки долга Соединенных Штатов Америки в ближайшее время пока также не оказывает негативного давления на динамику акций финансового сектора.