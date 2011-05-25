Эксперт: внешний фон на открытии украинского рынка акций сложился негативный

Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского фондового рынка сложился негативный, учитывая то, что по сравнению с уровнем на вчерашнем закрытии украинских торговых площадок фьючерсы на индекс S&P 500 в среду утром снижались в пределах 1%.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, подчеркнул он, «учитывая тот факт, что амплитуда дневных изменений индекса Украинской биржи в 2011 году в среднем составляет 1,3% (на фоне аналогичного показателя для индекса S&P 500 на уровне 0,6%), потенциал снижения украинского рынка на сегодняшнем открытии составляет 2%». В этом случае единственным фактором, ограничивающим негатив, может стать коррекция основных европейских индексов вверх после старта торгов на отрицательной территории.

П.ИЛЬЯШЕНКО сообщил, что сегодня утром снижение фьючерсов на индекс S&P 500 ускорилось. После того как скромный рост акций во вторник сошел на нет и фондовые индексы США закрылись на отрицательной территории, торговая сессия на азиатских площадках началась снижением. Основным источником негатива в большей степени стало то, что попытка роста стоимости рисковых активов накануне потерпела неудачу.

Таким образом, по мнению аналитика, «снижение фьючерсов на индекс S&P 500 более чем на 0,5% является главным индикатором настроений игроков сегодня утром. Динамика стоимости сырьевых товаров и основных валют, напротив, будет оказывать второстепенное влияние на динамику рынков акций». Ключевым уровнем поддержки для фьючерсов на индекс S&P 500 выступит отметка в 1 300 пунктов (менее 0,5% от текущего значения фьючерсного контракта).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 24 мая, вырос на 0,87% – до 974,69 пункта. Общий объем торгов составил 698 млн. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,83% – до 2531,09 пункта. Общий объем торгов составил 292 млн. 889 тыс. грн., из них на срочном рынке – 131 млн. 496 тыс. грн.