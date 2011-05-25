Европейские акции выросли под влиянием сильных данных из Германии - эксперты

Европейские фондовые площадки вчера закрылись на положительной территории под влиянием сильных данных по ВВП и индексу деловых настроений, вышедших в Германии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

В то же время, сообщают аналитики, ведущие индексы США во вторник, 24 мая, снизились до минимума за последний месяц на фоне обеспокоенности трейдеров темпами восстановления экономики страны. Тем не менее, некоторую поддержку американским индексам оказали новости о росте цен на сырье, а также статистика по рынку недвижимости в США, которая показала рост продаж новых домов на 7,3%, тогда как прогноз был на уровне 1,7%.

По информации аналитиков, сегодня в Великобритании будут опубликованы пересмотренные данные по ВВП за первый квартал. В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за апрель и данные по запасам нефти и нефтепродуктов за неделю.

Аналитики отмечают, что фондовые индикаторы Украины во вторник закрылись в зеленой зоне. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (14,7 млн. грн.). Все акции индексной корзины по итогам торгов показали рост. Наибольшее повышение было зафиксировано по Стахановскому вагоностроительному заводу (+6,10%), «Укртелекому» (+4,73%) и Ясиновскому КХЗ (+2,33%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 24 мая, вырос на 0,87% – до 974,69 пункта. Общий объем торгов составил 698 млн. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,83% – до 2531,09 пункта. Общий объем торгов составил 292 млн. 889 тыс. грн., из них на срочном рынке – 131 млн. 496 тыс. грн.