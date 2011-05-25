Эксперт: украинские инвесторы эмоционально реагируют на колебания настроений на мировых биржах

Украинские инвесторы достаточно эмоционально реагируют на колебания настроений на мировых фондовых площадках.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «на мировых биржах в настоящее время преобладают умеренно негативные настроения, беспокойство продолжают вызывать долговые проблемы еврозоны и пути их решения. Основным вопросом, который продолжает интересовать инвестиционную общественность является перспектива возможной реструктуризации долгов Греции и риски распространения кризиса доверия в случае развития подобного сценария».

Как сообщила Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня в первой половине дня отечественный рынок акций показал рост. Индекс UX к 13:00 часам прибавил 0,85% до 2553,54 пункта.

Тем не менее, отметила аналитик, на торгах во вторник индекс S&P 500 не смог закрепиться выше 1324 пунктов и остается ниже уровня 50-дневной скользящей средней. «Поэтому в условиях сохраняющегося медвежьего настроя на внешних рынках рекомендуем пока воздержаться от открытия длинных позиций на отечественном рынке акций», - подчеркнула она.

По информации Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня в США будут опубликованы данные по изменению заказов на товары длительного пользования в апреле. В среднем прогнозируется, что общий объемов заказов после роста на 4,1% месяцем ранее может снизиться на 2,5%, в то время как заказы без учета транспорта после увеличения на 2,3% могут вырасти на 0,5%.