Все акции индекса Украинской биржи вчера показали рост - эксперт

Все акции индексной корзины Украинской биржи по итогам вчерашних торгов продемонстрировали рост.

Об этом сказано в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Как отметил аналитик, украинские фондовые рынки во вторник, 24 мая, закрылись ростом после падения предыдущего дня. Индекс Украинской биржи поднялся на небольшом объеме торгов.

По словам А.ЛОЗОВОГО, акции «Укртелекома», ведущей телекоммуникационной компании Украины, стали лидерами вчерашних торгов, взлетев на 4,73%. Котировки других компаний индексной корзины также выросли. В частности, нефтегазовая компания «Укрнафта» прибавила 2,55%, Ясиновский КХЗ повысился на 2,33%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 24 мая, вырос на 0,87% – до 974,69 пункта. Общий объем торгов составил 698 млн. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,83% – до 2531,09 пункта. Общий объем торгов составил 292 млн. 889 тыс. грн., из них на срочном рынке – 131 млн. 496 тыс. грн.