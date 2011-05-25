Индекс Украинской биржи отыграл во вторник более половины потерь понедельника - эксперт

Индекс Украинской биржи отыграл во вторник, 24 мая, более половины потерь понедельника на фоне нейтральной динамики на мировых площадках.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его подсчетам, во вторник индекс Украинской биржи отыграл 46 из 76 пунктов, которые были потеряны в ходе предыдущей торговой сессии. Все 15 акций из корзины индекса Украинской биржи закрылись на положительной территории. В то же время, объем торгов акциями не увеличился.

П.ИЛЬЯШЕНКО отметил, что котировки фьючерсного контракта на индекс Украинской биржи со сроком истечения в июне поднялись во вторник на 3,7%, то есть рост на срочном рынке в два раза превысил рост базового актива. «Данный факт отражает лишь более высокую волатильность ожиданий активных трейдеров, и вполне вероятно, что при дальнейших эпизодах снижения котировок украинских ценных бумаг мы будем свидетелями опережающего снижения фьючерсных контрактов», - полагает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 24 мая, вырос на 0,87% – до 974,69 пункта. Общий объем торгов составил 698 млн. грн.

Индекс Украинской биржи поднялся на 1,83% – до 2531,09 пункта. Общий объем торгов составил 292 млн. 889 тыс. грн., из них на срочном рынке – 131 млн. 496 тыс. грн.