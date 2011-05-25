Наибольшим спросом на зарубежных биржах вчера пользовались акции «Астарты» - эксперт

Наибольшим спросом у инвесторов среди украинских акций на зарубежных биржах вчера пользовался агрохолдинг «Астарта».

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По информации аналитика, бумаги «Астарты» во вторник, 24 мая подорожали на 3,58%. Другие компании агропромышленного сектора также прибавили в цене. Так, акции «Кернела» поднялись на 1,1%, «Мироновского хлебопродукта» - на 1,4%, «Агротона» - 0,6%.

А.ЛОЗОВОЙ сообщил, что котировки нефтегазовых компаний во вторник также выросли. Акции Regal Petroleum подорожали на 0,59%, JKX Oil & Gas – на 0,17%. Противоположную динамику продемонстрировали бумаги Cadogan Petroleum (-3,98%). Трейдеры фиксировали прибыль по данному эмитенту после того как его акции укрепились на 7,32% на протяжении предыдущих двух торговых сессий.