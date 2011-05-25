Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи - снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 25 мая, повысился на 0,25% – до 977,13 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 705 млн. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 0,27% – до 2524,17 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 345 млн. 571 тыс. грн., из них на срочном рынке – 157 млн. 977 тыс. грн.