Индекс ПФТС сегодня вырос, Украинской биржи - снизился
19:24, 25 мая 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 25 мая, повысился на 0,25% – до 977,13 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 705 млн. грн.
Индекс "Украинской биржи" по итогам торгов снизился на 0,27% – до 2524,17 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 345 млн. 571 тыс. грн., из них на срочном рынке – 157 млн. 977 тыс. грн.
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