Игроки украинского фондового рынка пока не готовы рисковать активами - эксперт

Переменчивость украинского фондового рынка, наблюдаемая в последние дни, указывает на то, что игроки пока не готовы рисковать активами, занимая выжидательную позицию в надежде увидеть более четкие сигналы из-за рубежа.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «в условиях неопределенности участники рынка склонны совершать только краткосрочные спекулятивные сделки, поэтому мы наблюдаем широкие движения индекса Украинской биржи в различных направлениях».

Как отметил А.КУШНАРЕВ, торги на украинском рынке в среду, 25 мая, проходили в противоречивом ключе. В первые часы сессии индекс Украинской биржи часто менял территорию своего пребывания, но ближе к середине дня смог закрепиться в плюсе. Поддержку рынку оказал наметившийся перед обедом ценовой отскок вверх на сырьевых площадках, который улучшил конъюнктуру мировых фондовых бирж. В результате, после утреннего падения, вызванного опасениями относительно углубления долгового кризиса в еврозоне и снижением сырьевых котировок, часть зарубежных индикаторов смогла выбраться в зеленую зону, что позитивно отразилось и на динамике украинского рынка.

Тем не менее, констатирует аналитик, после обеда отечественный рынок растерял накопленный запас прочности. Ухудшение настроений спровоцировала слабая американская макростатистика. По итогам апреля заказы на товары длительного пользования в США упали на 3,6%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,5%. До конца сессии рынок не смог справиться с негативом.

По информации А.КУШНАРЕВА, наибольшие потери среди голубых фишек в среду понесли акции «Укрнафты» (-1,76%). Свыше 1% в индексной корзине также потеряли бумаги «Захидэнерго» (-1,16%) и «Укрсоцбанка» (-1,01%). Максимальный подъем в первом эшелоне продемонстрировали акции «Стирола» (+4,10%). Поддержку бумагам оказал комментарий главы Кабмина Николая АЗАРОВА, который отметил, что в текущем году в Украине наблюдается повышение спроса на удобрения отечественных производителей. При этом Н.АЗАРОВ дал поручение министерствам разработать долгосрочную программу обеспечения аграриев удобрениями. «В последний месяц акции «Стирола» торговались хуже рынка и в настоящее время значительно недооценены. Это привлекает инвесторов, нашедших акции предприятия интересной спекулятивной идеей», - отметил аналитик.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что с повышением окончили торги в среду представители коксохимии. Акции Авдеевского КХЗ поднялись в цене на 1,50%, Ясиновского КХЗ – на 0,75%. Бумаги Авдеевского КХЗ продолжают отыгрывать хорошую отчетность предприятия за 1-й квартал. По итогам 3-х месяцев 2011 года чистая прибыль Авдеевского КХЗ составила 129,7 млн. грн., что в 2,3 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Как прогнозирует аналитик, «позитивные квартальные результаты позволяют надеяться на то, что 2011 году предприятие закончит с высокой прибылью, несмотря на то, что руководство завода запланировало получение 1,2 млрд. убытков по итогам года».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 мая, снизился на 0,27% – до 2524,17 пункта. Общий объем торгов составил 345 млн. 571 тыс. грн., из них на срочном рынке – 157 млн. 977 тыс. грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,25% – до 977,13 пункта. Общий объем торгов составил 705 млн. грн.