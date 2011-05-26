Облигации и SPO будут важнее для развития Варшавской биржи, чем IPO - рапорт

Варшава. Развитие Варшавской фондовой биржи в ближайшие годы будет больше зависеть от количества повторных размещений бумаг уже котирующихся на рынке компаний (SPO) и роста рынка коммерческих облигаций, чем от новых первичных размещений (IPO).

Об этом сказано в рапорте McKinsey&Company и крупнейшего в Польше банка PKO BP, которым располагает УНИАН.

Авторы исследования, которое было презентовано в ходе CEE IPO summit в среду в Варшаве, прогнозируют сокращение количества первичных размещений, оставшихся в государственной собственности компаний, которые в последние годы были одним из главных «моторов» роста капитализации польского рынка капитала.

«Почти половину стоимости всех дебютов за последние четыре года составили поступления от приватизации пяти больших польских компаний (по текущему курсу около 5,4 млрд. евро)», - сказано в рапорте.

Эксперты отметили, что продажа на бирже пакетов оставшихся под контролем государства около 140 непубличных компаний из 500 крупнейших в стране «в самом оптимистическом» сценарии сможет увеличить капитализацию ВФБ на 15-20%.

SPO уже котирующихся на бирже государственных компаний может увеличить потенциальный рост до 30-40%.

«Поступления от этих источников трудно предвидеть, поскольку они полностью зависят от политических решений», - отметили аналитики.

Согласно рапорту, самый большой потенциал роста имеет созданный Варшавской биржей в 2009 году рынок облигаций Catalyst.

«Если перенести соотношение коммерческих облигаций к капитализации ВФБ и аналогичных данных в Праге и Будапеште, то их доля на польском рынке должна бы увеличится с нынешних 0,3 млрд. евро до 25-30 млрд. евро», - отметили авторы исследования.

Аналитики также заметили, что в прошлом году ВФБ заняла второе место в Европе после Лондонской биржи по количеству проведенных IPO и объему привлеченных средств - 112 размещений (на главном и альтернативном рынках) на почти 4 млрд. евро в сравнении с 123 на около 13 млрд. евро в Лондоне и 32 на 0,4 млрд. евро в занявшем третье место NYSE Euronext.

Польский рынок по уровню капитализации (около 140 млрд. евро национальных компаний и 200 млрд. евро всех – УНИАН) занял второе место в странах Центральной и Восточной Европы после российского ММВБ с капитализацией 640 млрд. евро.

Эксперты назвали возможным привлечение заграничных компаний со стран Центральной и Восточной Европы к проведению первичных размещений на польском рынке, заметив, что ВФБ предстоит нелегкая борьба за потенциальных клиентов.

«Вряд ли один источник спроса на капитал заменит текущий поток IPO национальных компаний. Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим увеличивающуюся роль SPO и рынка коммерческих облигаций», - отметили в своих выводах авторы рапорта.

Как сообщал УНИАН, вчера в Варшаве начался двухдневный саммит CEE IPO summit, в работе которого принимают участие представители около 70 компаний из Украины, семь из которых намерены сегодня провести свою презентацию.

Справка УНИАН. На главном рынке созданной в 1991 году Варшавской фондовой биржи торгуют акциями более 400 компаний, около 30 из которых заграничные, в том числе 7 - из Украины. Еще одна украинская компания с февраля котируется на альтернативном рынке NewConnect.

В апреле глава ВФБ Людвик СОБОЛЕВСКИЙ прогнозировал в текущем году IPO от 5 до 10 компаний из Украины, два из которых уже состоялись в мае.