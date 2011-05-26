Заграничные компании с 2007 года привлекли через IPO на ВФБ около 600 млн. евро

Варшава. Иностранные компании в рамках первичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже с 2007 по 2010 год привлекли около 600 млн. евро, что составляет чуть больше 10% всех реализованных на польской площадке «заграничных» IPO (по текущему курсу 1 EUR=3,95 PLN).

Об этом сказано в рапорте McKinsey&Company и крупнейшего в Польше банка PKO BP, которым располагает УНИАН.

Авторы исследования отметили, что больше половины заграничных компаний провели одновременно IPO на польском и других рынках, где привлекли 4,3 млрд. евро из около 5 млрд. всего объема первичных размещений.

«Таким образом, на самом деле заграничные размещения имели сравнительно меньшее влияние на ВФБ, чем на западноевропейских площадках», - отметили эксперты.

Аналитики заметили, что за последние четыре года IPO в Варшаве провели 20 из более 30 заграничных компаний, которые сегодня котируются на польском рынке (9 из них исключительно на ВФБ).

Согласно рапорту, количество иностранных компаний на польском рынке составляет последние годы около 7% всех компаний рынка в сравнении с порядка 20% в Лондоне и Австрии, а также 10% в Германии (от 21 до более 600 компаний).

Эксперты отметили, что за последние четыре года ВФБ стала единственной площадкой в регионе стран Центральной и Восточной Европы, которой удалось разместить у себя заграничные компании региона.

Польский рынок выбрали 4 компании, в то время как пять разместились на немецкой Boerse, а 22 в Лондоне.

Аналитики написали, что ВФБ может претендовать на лидерство в Восточной Европе, заметив, что ее ждет серьезная конкуренция на этом рынке.

Как сообщал УНИАН, с 2007 до конца прошлого года на ВФБ провели IPO четыре компании из Украины, которые привлекли почти 300 млн. евро (по текущему курсу евро/доллар 1,4).

На главной площадке польского рынка сейчас котируются бумаги семи украинских компаний, которые привлекли после первого дебюта в 2006 году около 400 млн. евро.

Капитализация всех компаний из Украины на ВФБ на 26 мая составляет 2,7 млрд. евро, больше половины которой составляет рыночная цена входящего в индекс «голубых фишек» польского рынка украинского Kernel.