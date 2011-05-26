В Украине откроет филиал Чикагская товарная биржа

Кабинет Министров Украины и Нацбанк подписали меморандум о сотрудничестве с Чикагской товарной биржей (ЧТБ). От имени украинского правительства документ подписал министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК, со стороны ЧТБ – президент биржи Лео МЕЛАМЕД.

Как передает корреспондент УНИАН, также Л.МЕЛАМЕД и президент Украинской фьючерсной биржи Леонид КОЗАЧЕНКО подписали договор о сотрудничестве и условиях открытия филиала ЧТБ в Украине.

«Это будет причерноморская зерновая биржа, которая даст возможность сделать еще один шаг в сторону цивилизованного рынка зерновых и, главное, - обеспечить финансовый инструмент для финансирования производителей зерновых», - заявил журналистам Н.ПРИСЯЖНЮК.