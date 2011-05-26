Эксперт: рынки акций сегодня растут, в их фокусе - пересмотр ВВП США

Рынки акций сегодня с утра растут, в их фокусе - пересмотр значения роста ВВП США.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «сегодня утром импульс роста от положительного закрытия площадок в США усилился ростом фондовых индексов в странах Азии, а также снижением индекса американского доллара от уровня 76». При этом ключевым событием дня станет публикация результатов пересмотра значения роста ВВП США в первом квартале 2011 года (15:30 по киевскому времени).

Как подчеркнул аналитик, «несмотря на то, что рынок смирился с усилением рисков замедления темпов роста мировой экономики, понижение оценки роста в США может спровоцировать сокращение аппетитов к риску, ведь рост ВВП в первом квартале и так оказался ниже ожиданий рынка». Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка сложился позитивный, считает П.ИЛЬЯШЕНКО.