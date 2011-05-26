Торги на биржах Европы и США в среду прошли в основном на негативной территории - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США в среду, 25 мая, проходили преимущественно на негативной территории на фоне продолжающихся опасений касательно долговых проблем Еврозоны, а также слабых макроэкономических данных по США.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, вчера стало известно, что в апреле объемы заказов на товары длительного пользования в США снизились на 3,6% - до максимального уровня за последние 6 месяцев, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 2,2%. Желание торговцев зафиксировать прибыль увеличилось после того, как нефть начала снижаться в цене из-за укрепления доллара и отчета, показавшего рост запасов черного золота в США.

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по импортным ценам в Германии за апрель. В США выйдет пересмотренный ВВП за первый квартал 2011 года, а также данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице.