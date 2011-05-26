Киев осуществил очередную выплату процентов по еврооблигациям

Город Киев 25 мая своевременно осуществил очередную выплату процентов за пользование кредитом, полученным путем публичной, открытой продажи еврооблигаций украинской столицы на международных рынках капитала в 2007 году.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, сказано в сообщении, город еще раз подтвердил свою возможность и готовность своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты по долговым обязательствам перед кредиторами и продолжил формирование позитивной кредитной истории города.

Как сообщал УНИАН, Киев в 2007 г. осуществил заимствование в размере 250 млн. долларов путем продажи еврооблигаций города. Процентная ставка по еврооблигациям (купон) составляет 8,25%.