Украинский рынок акций устоял на фоне неоднозначной динамики внешних площадок - эксперт

Украинский рынок акций в ходе вчерашних торгов устоял на фоне неоднозначной динамики на внешних площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 мая, снизился на 0,3% на фоне неоднозначной динамики рисковых активов на мировых рынках. Потенциал снижения индекса на открытии торгов оказался ограниченным коррекцией европейских индикаторов вверх после открытия торговых площадок на отрицательной территории и составил всего 0,8%. При этом последующий рост индекса на 1% в течение первых 1,5 часов торговой сессии также оказался неустойчивым. Объем торгов увеличился на 20%, однако это позволило лишь достичь уровня 10-дневной скользящей средней.

Таким образом, по словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «расширение круга акций, участвующих в росте украинского рынка с 16 мая, не очевидно, но текущее восстановление торговой активности следует расценивать в качестве положительного сигнала». Число акций, которые 25 мая закрылись ростом, соответствовало числу акций, которые завершили день с потерями. Причем данное утверждение справедливо как для корзины индекса Украинской биржи, так и для списка акций сравнительно ликвидных представителей второго эшелона.

Из результатов отдельных акций в среду аналитик выделил рост котировок «Стирола» на 4,1%, а также рост Авдеевского КХЗ на 1,5% на высоком объеме торгов. При этом акции «Стирола» закрылись выше отметки в 70 гривень, которая с 11 мая выступала сильным уровнем сопротивления. «Таким образом, бумаги «Стирола» являются одним из основных кандидатов на роль лидера в случае продолжения роста индекса Украинской биржи», - подытожил П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 мая, снизился на 0,27% – до 2524,17 пункта. Общий объем торгов составил 345 млн. 571 тыс. грн., из них на срочном рынке – 157 млн. 977 тыс. грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,25% – до 977,13 пункта. Общий объем торгов составил 705 млн. грн.