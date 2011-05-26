Участники фондового рынка США вновь делают ставку на рост сырьевых товаров - эксперт

Участники фондового рынка США вновь делают ставку на рост сырьевых товаров.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «в среду нежелание продавцов форсировать события на открытии европейской торговой сессии позволило фьючерсам на индекс S&P 500 удержаться выше стратегической поддержки вблизи 1300 пунктов». В итоге участники рынка смогли вернуться к теме перепроданности на рынках сырьевых товаров, которая доминировала во вторник, 24 мая. В свою очередь, рост акций сырьевого сектора оказал поддержку широкому рынку, и фондовые индексы S&P 500 и DJIA в среду закрылись ростом на 0,3%.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, «участники рынка проигнорировали публикацию слабых экономических данных из США, однако замедление экономики Соединенных Штатов Америки, равно как и мировой экономики, уже ни для кого не является сюрпризом. Таким образом, динамику рынков акций и рисковых активов в целом переопределяют едва заметные колебания настроений, что удобно отслеживать с помощью инструментов технического анализа».