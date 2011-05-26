Рост цен на нефть оказал сильное влияние на мировые товарные рынки - эксперты

Рост цен на нефть оказал в среду, 25 мая, сильное влияние на мировые товарные рынки.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, по словам аналитиков, «позитивный эффект не коснулся рынка ценных бумаг Украины». Так, индекс Украинской биржи в среду закрылся падением.

Аналитики констатируют, что лидером падения на Украинской бирже стала крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнафта», акции которой снизились на 1,76%. Котировки генкомпаний также просели. Бумаги «Захидэнерго» подешевели на 1,16%, «Центрэнерго» - на 0,64%. Наибольшим спросом среди бумаг индексной корзины пользовались акции Авдеевского КХЗ (+1,5%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 мая, снизился на 0,27% – до 2524,17 пункта. Общий объем торгов составил 345 млн. 571 тыс. грн., из них на срочном рынке – 157 млн. 977 тыс. грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,25% – до 977,13 пункта. Общий объем торгов составил 705 млн. грн.