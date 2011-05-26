Украинские акции на зарубежных рынках вчера показали в целом позитивную динамику - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на зарубежных рынках, по итогам вчерашних торгов продемонстрировали в целом позитивную динамику.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в среду, 25 мая, акции агропромышленных компаний выросли. Так, «Кернел» подорожал на 3,59%, «Астарта» - на 3,52%, «Агротон» - на 0,16%). На Лондонской фондовой бирже «Мироновский хлебопродукт» также добавил 1,68%.

Как сообщают аналитики, повышение цен на нефть позитивно повлияло на акции нефтедобывающего сектора. Котировки Regal Petroleum (+3,51%) и Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже в среду выросли на 3,51% и 1,78% соответственно. Противоположную динамику показали бумаги еще одной нефтегазовой компании JKX Oil & Gas (-0,24%). Среди худших также оказалось горно-маталлургическое предприятие Ferrexpo (-0,14%).