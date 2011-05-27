«Галнафтогаз» планирует продать на фондовом рынке акции на 200 млн. долл.

Варшава. Концерн «Галнафтогаз» (Львов), один из крупнейших в Украине продавцов нефтепродуктов, намерен привлечь через фондовую биржу около 200 млн. долл. для финансирования своего дальнейшего развития.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил руководитель и главный собственник компании Виталий АНТОНОВ, который принимал участие в саммите IPO стран Центральной и Восточной Европы в Варшаве.

В. АНТОНОВ отметил, что компания пока не приняла окончательного решения, через какую биржу будет привлекать средства.

«Скорее всего, это будет Варшава», - сказал он, добавив, что среди вариантов компания также рассматривает Лондон.

По его словам, «Галнафтогаз», который провел IPO на Франкфуртской бирже в 2005 году, может доразместить акции на новой площадке в конце текущего или начале следующего года.

В.АНТОНОВ отметил, что средства будут израсходованы на инвестиционную программу стоимостью более 420 млн. долларов, которую компания также намерена реализовать за счет кредитных и своих собственных средств.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 319 современных АЗС, в т.ч. 290 под брендом «ОККО». Компания располагает 10 нефтебазами и 104 бензовозами.