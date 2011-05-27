Украинские инвесторы вчера распродавали акции нефтедобывающих компаний и ГМК - эксперт

Распродажа ценных бумаг нефтедобывающих и горно-металлургических компаний в четверг, 26 мая, оказала давление на украинские фондовые рынки.

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

Аналитик отметил, что индекс Украинской биржи в четверг потерял 0,84%. При этом общий объем торгов акциями на бирже составил 133 млн. грн.

По информации А.ЛОЗОВОГО, наибольшее падение в четверг среди вышеуказанных компаний показали акции «Укрнафты» (-1,53%). Трейдеры также продавали бумаги Авдеевского КХЗ (-1,46%) и Ясиновского КХЗ (-1,13%).

Аналитик констатирует, что рост в четверг продемонстрировали только акции «Укрсоцбанка» (+0,29%) и Енакиевского металлургического завода (+0,16%).