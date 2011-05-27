Эксперт: украинские акции нефтегазового сектора и ГМК пользовались спросом на мировых биржах
Акции украинских нефтегазовых и горнодобывающих компаний в четверг, 26 мая, пользовались высоким спросом на иностранных фондовых площадках.
Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.
По информации аналитика, лучший результат в четверг показали акции Regal Petroleum (+5,09%), торгующиеся на Лондонской фондовой бирже. Котировки JKX Oil & Gas (+1,07%) также выросли.
Как сообщил А.ЛОЗОВОЙ, угледобывающая компания «Садовая Груп» на Варшавской фондовой бирже вчера взлетела в цене на 4,88%. При этом бумаги Ferrexpo в Лондоне прибавили 2,31%.
По словам аналитика, трейдеры на Варшавской фондовой бирже в четверг фиксировали прибыль по акциям компании «Кернел», которые снизились на 1,28% после роста на предыдущей торговой сессии.