Эксперт: украинские акции нефтегазового сектора и ГМК пользовались спросом на мировых биржах

Акции украинских нефтегазовых и горнодобывающих компаний в четверг, 26 мая, пользовались высоким спросом на иностранных фондовых площадках.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По информации аналитика, лучший результат в четверг показали акции Regal Petroleum (+5,09%), торгующиеся на Лондонской фондовой бирже. Котировки JKX Oil & Gas (+1,07%) также выросли.

Как сообщил А.ЛОЗОВОЙ, угледобывающая компания «Садовая Груп» на Варшавской фондовой бирже вчера взлетела в цене на 4,88%. При этом бумаги Ferrexpo в Лондоне прибавили 2,31%.

По словам аналитика, трейдеры на Варшавской фондовой бирже в четверг фиксировали прибыль по акциям компании «Кернел», которые снизились на 1,28% после роста на предыдущей торговой сессии.