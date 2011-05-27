Фондовые биржи Украины снизились на фоне негативной макростатистики из США - эксперты

Фондовые биржи Украины в четверг, 26 мая, закрылись со снижением на фоне опубликованной в США негативной макроэкономической статистики.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, согласно результатам торгов в четверг индекс Украинской биржи снизился на 0,84%, оказавшись на уровне 2502,85 пункта. Индекс ПФТС опустился на 0,51%, до 972,15 пункта. Среди акций индексной корзины Украинской биржи лучше рынка выглядели «Укрсоцбанк» (+0,29%) и Енакиевский метзавод (+0,16%). Все остальные акции продемонстрировали снижение, лидерами которого стали Стахановский вагоностроительный завод (-3,41%), «Укрнафта» (-1,53%) и Авдеевский КХЗ (-1,46%).

По словам аналитиков, торги на фондовых площадках Европы и США в четверг проходили со смешанной динамикой индексов. Данные по пересмотренному ВВП США оказались намного хуже ожиданий аналитиков. Также увеличилось количество первичных заявлений на пособие по безработице, что вполне может продолжить давление на индекс SP500 и продавить его до 1240-1180 пунктов. На нашем рынке можно увидеть 2200-2100 по индексу Украинской биржи до июля.

Аналитики сообщают, что сегодня по еврозоне будет опубликован индекс экономических ожиданий за май. В США выйдет статистика по личным расходам и доходам, индекс потребительского доверия и индекс незавершенных сделок по продаже домов.