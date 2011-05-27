Эксперт: сегодня с утра на мировых фондовых рынках наблюдается осторожный рост оптимизма

Сегодня с утра на мировых фондовых рынках наблюдается осторожный рост оптимизма.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его информации, фьючерсы на S&P 500 с утра пятницы, 27 мая, торгуются с небольшим повышением. Европейские рынки открыли торговую сессию солидным «гэпом» вверх. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился позитивный.

При этом А.БЛИНОВ сообщил, что в четверг настроения торговцев на украинском фондовом рынке ухудшались в течение дня: вчера утренний «гэп» вверх были полностью растрачен на два часа торгов. Индекс Украинской биржи потерял 0,8%, остановившись на отметке 2503 пунктов.

По словам аналитика, ликвидные акции Украинской биржи в четверг демонстрировали падение. Список аутсайдеров торгового дня возглавил Стахановский вагоностроительный завод, котировки которого снизились на 3,4%. «Укрнафта», Авдеевский коксохимический завод и «Стирол» показали падение на 1,5%.

Как отметил А.БЛИНОВ, самый значительный рост на Украинской бирже в четверг был зафиксирован по акциям Харцызского трубного завода (+1,6%). Незначительно выросли акции «Укрсоцбанка» и Енакиевского металлургического завода.